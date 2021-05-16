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НХЛ

"Нью-Йорк Айлендерс" победил "Питтсбург" в матче первого раунда плей-офф НХЛ

Первый матч серии завершился победой команды из Нью-Йорка в овертайме со счетом 4:3
Сидни Кросби ("Питтсбург") и Скотт Мейфилд ("Нью-Йорк Айлендерс") AP Photo/Gene J. Puskar
Описание
Сидни Кросби ("Питтсбург") и Скотт Мейфилд ("Нью-Йорк Айлендерс")
© AP Photo/Gene J. Puskar

ТАСС, 16 мая. "Нью-Йорк Айлендерс" в гостях со счетом 4:3 в овертайме обыграл "Питтсбург" в стартовом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кайл Палмьери (8-я и 77-я минуты), Жан-Габриэль Пажо (44) и Брок Нельсон (56), у проигравших отличились Фредерик Годро (12-я минута), Сидни Кросби (24) и Каспери Капанен (57).

Из-за повреждений встречу пропустили российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин и вратарь "Айлендерс" Семен Варламов. Место в воротах команды из Нью-Йорка занял другой российский голкипер Илья Сорокин, который отразил 39 бросков.

"Питтсбург" повел в серии до четырех побед со счетом 1-0. Второй матч состоится 19 мая (начало - 02:30 мск). По итогам регулярного чемпионата "Питтсбург" занял первое место в турнирной таблице Восточного дивизиона, "Айлендерс" - четвертое. В текущем сезоне из-за пандемии плей-офф проходит внутри четырех дивизионов до финалов конференций.

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