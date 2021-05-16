Около 50 человек поучаствовали в финале семейного фестиваля ГТО в Ханты-Мансийске

ТАСС, 16 мая. Около 50 человек приняли участие в финальном этапе семейного фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в Ханты-Мансийске. Об этом ТАСС сообщили организаторы фестиваля.

Соревнования второго этапа комплекса ГТО среди семейных команд прошли на базе Югорского колледжа-интерната олимпийского резерва. Фестиваль был посвящен 90-летию создания комплекса ГТО. В соревнованиях приняли участие 46 человек из 12 муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

В спортивную программу фестиваля вошли такие виды, как стрельба из положения сидя с опорой локтей о стол, метание мяча, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, подтягивание из виса на перекладине, поднимание туловища из положения лежа на спине, сгибание и разгибание рук в упоре. Также состоялась эстафета ГТО.

Дети соревновались в беге на 60 метров. Люди среднего и старшего возрастов - в беге на дистанции 2 км и 3 км. В личном первенстве среди мальчиков победил Ярослав Псел, среди бабушек победу одержала Татьяна Дашкевич, а среди дедушек - Виталий Яковенко.

Абсолютным победителем командного зачета стала семья Лаврентьевых. Они победили в эстафете ГТО и получили Кубок Фестиваля и путевку на участие во Всероссийском этапе соревнований, который пройдет в Ставрополе в июле 2021 года. Алина Лаврентьева выиграла личное первенство среди девочек, Светлана Лаврентьева - среди мам, а Александр Лаврентьев - среди пап.

Фестиваль ГТО среди семейных команд проводится в России с 2019 года.