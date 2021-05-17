Карацев обошел Хачанова в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов

ТАСС, 17 мая. Россиянин Аслан Карацев поднялся с 27-й на 25-ю позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации в понедельник.

Россиянин Даниил Медведев остался на втором месте, Андрей Рублев - на седьмом. Карен Хачанов потерял две позиции и занимает в рейтинге 26-ю строчку.

Лидирует в рейтинге по-прежнему серб Новак Джокович, третье место занимает испанец Рафаэль Надаль.

Рейтинг ATP от 17 мая:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 11 063 очка;

2 (2). Даниил Медведев (Россия) - 9 793;

3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) - 9 630;

4 (4). Доминик Тим (Австрия) - 8 445;

5 (5). Стефанос Циципас (Греция) - 7 430;

6 (6). Александр Зверев (Германия) - 7 115;

7 (7). Андрей Рублев (Россия) - 6 090;

8 (8). Роджер Федерер (Швейцария) - 5 605;

9 (9). Маттео Берреттини (Италия) - 3 958;

10 (10). Диего Шварцман (Аргентина) - 3 465...

25 (27). Аслан Карацев (Россия) - 2 245

26 (24). Карен Хачанов (Россия) - 2 235.