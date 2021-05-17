Кудерметова опустилась на одну позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации

ТАСС, 17 мая. Россиянка Вероника Кудерметова опустилась с 28-й на 29-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации в понедельник.
В топ-10 поднялась польская спортсменка Ига Швёнтек, которая в воскресенье победила чешку Каролину Плишкову в финале турнира в Риме. Россиянка Вера Звонарева вошла в первую сотню впервые с августа 2018 года..
Лидирует в рейтинге австралийка Эшли Барти, второе место занимает японка Наоми Осака, третье - румынка Симона Халеп.
Рейтинг WTA от 17 мая:
- 1 (1). Эшли Барти (Австралия) - 10 175 очков;
- 2 (2). Наоми Осака (Япония) - 7 461;
- 3 (3). Симона Халеп (Румыния) - 6 520;
- 4 (4). Арина Соболенко (Белоруссия) - 6 195;
- 5 (5). София Кенин (США) - 5 865;
- 6 (6). Элина Свитолина (Украина) - 5 835;
- 7 (7). Бьянка Андрееску (Канада) - 5 265;
- 8 (8). Серена Уильямс (США) - 4 791;
- 9 (15) Ига Швёнтек (Польша) - 4 435;
- 10 (9) Каролина Плишкова (Чехия) - 4 345...
- 29 (28). Вероника Кудерметова (Россия) - 2 160...
- 32 (30). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 2 070...
- 34 (33). Екатерина Александрова (Россия) - 1 940...
- 37 (37). Дарья Касаткина (Россия) - 1 800...
- 39 (38). Светлана Кузнецова (Россия) - 1 692...
- 78 (73). Анна Блинкова (Россия) - 1 068...
- 79 (78). Анастасия Потапова (Россия) - 1 061...
- 89 (90). Варвара Грачева (Россия) - 879...
- 96 (113). Вера Звонарева (Россия) - 847...
- 99 (100). Маргарита Гаспарян (Россия) - 826.