{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
WTA

Кудерметова опустилась на одну позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации

Лидирует в рейтинге австралийка Эшли Барти

ТАСС, 17 мая. Россиянка Вероника Кудерметова опустилась с 28-й на 29-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации в понедельник.

В топ-10 поднялась польская спортсменка Ига Швёнтек, которая в воскресенье победила чешку Каролину Плишкову в финале турнира в Риме. Россиянка Вера Звонарева вошла в первую сотню впервые с августа 2018 года..

Лидирует в рейтинге австралийка Эшли Барти, второе место занимает японка Наоми Осака, третье - румынка Симона Халеп.

Рейтинг WTA от 17 мая:

  • 1 (1). Эшли Барти (Австралия) - 10 175 очков;
  • 2 (2). Наоми Осака (Япония) - 7 461;
  • 3 (3). Симона Халеп (Румыния) - 6 520;
  • 4 (4). Арина Соболенко (Белоруссия) - 6 195;
  • 5 (5). София Кенин (США) - 5 865;
  • 6 (6). Элина Свитолина (Украина) - 5 835;
  • 7 (7). Бьянка Андрееску (Канада) - 5 265;
  • 8 (8). Серена Уильямс (США) - 4 791;
  • 9 (15) Ига Швёнтек (Польша) - 4 435;
  • 10 (9) Каролина Плишкова (Чехия) - 4 345...
  • 29 (28). Вероника Кудерметова (Россия) - 2 160...
  • 32 (30). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 2 070...
  • 34 (33). Екатерина Александрова (Россия) - 1 940...
  • 37 (37). Дарья Касаткина (Россия) - 1 800...
  • 39 (38). Светлана Кузнецова (Россия) - 1 692...
  • 78 (73). Анна Блинкова (Россия) - 1 068...
  • 79 (78). Анастасия Потапова (Россия) - 1 061...
  • 89 (90). Варвара Грачева (Россия) - 879...
  • 96 (113). Вера Звонарева (Россия) - 847...
  • 99 (100). Маргарита Гаспарян (Россия) - 826.
Теги
WTA
НХЛ
Хоккеист "Тампы" Кучеров прокомментировал возвращение на лед после операции
В первом матче после восстановления россиянин забросил две шайбы и отметился голевой передачей
Читать полностью