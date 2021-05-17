Кудерметова опустилась на одну позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации

ТАСС, 17 мая. Россиянка Вероника Кудерметова опустилась с 28-й на 29-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации в понедельник.

В топ-10 поднялась польская спортсменка Ига Швёнтек, которая в воскресенье победила чешку Каролину Плишкову в финале турнира в Риме. Россиянка Вера Звонарева вошла в первую сотню впервые с августа 2018 года..

Лидирует в рейтинге австралийка Эшли Барти, второе место занимает японка Наоми Осака, третье - румынка Симона Халеп.

Рейтинг WTA от 17 мая: