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Массовый спорт

Форум "Россия - спортивная держава" пройдет с 8 по 10 сентября в Казани

Из-за пандемии коронавируса сроки проведения форума были перенесены

ТАСС, 17 мая. Форум "Россия - спортивная держава" состоится в Казани с 8 по 10 сентября 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба форума.

Форум должен был пройти в Екатеринбурге в начале октября 2020 года, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.

Форум "Россия - спортивная держава" был учрежден в 2009 году указом президента Российской Федерации. Впервые он был проведен в Казани, в 2019 году прошел в Нижнем Новгороде. Традиционно мероприятие объединяет более трех тысяч участников, в числе которых руководители международных и всероссийских спортивных федераций и организаций, федеральных и региональных органов власти, представители олимпийского, паралимпийского и сурдлимпийского движения, научных кругов и бизнес-сообщества.

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