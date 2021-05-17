Олич может войти в тренерский штаб сборной Хорватии по футболу на чемпионате Европы

ТАСС, 17 мая. Главный тренер клуба Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА Ивица Олич может войти в тренерский штаб сборной Хорватии на чемпионате Европы по футболу. Об этом заявил главный тренер хорватов Златко Далич, комментарий которого приводит газета Sportske.

Олич был ассистентом главного тренера сборной Хорватии с 2017 по 2021 год. В марте хорват возглавил московский ЦСКА.

"Я бы хотел, чтобы Олич был с нами на чемпионате Европы. Посмотрим, возможно ли это, ведь последнее слово остается за клубом, который платит ему заработную плату, - сказал Далич. - Олич должен подумать о своих обязательствах, но он нам нужен".

Чемпионат Европы по футболу пройдет в 11 европейских городах с 11 июня по 11 июля. Сборная Хорватии в группе D сыграет с англичанами (13 июня), чехами (18 июня) и шотландцами (22 июня).