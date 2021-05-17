Мацуев в ближайшие дни представит ОКР три варианта музыки Чайковского

МОСКВА, 17 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Народный артист России Денис Мацуев сделал три варианта исполнения фрагмента Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского и в ближайшее время представит их Олимпийскому комитету России (ОКР). Об этом пианист рассказал ТАСС.

Мацуев хочет представить вариант музыки Чайковского для Игр на чемпионате мира по хоккею

Ранее Международный олимпийский комитет и Международный паралимпийский комитет утвердили Первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Чайковского в качестве замены гимна России на Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио в 2021 году и в Пекине в 2022 году.

"Я сделал три варианта по полторы минуты, скажем так, купированной версии. Представлю их ОКР на днях", - сказал Мацуев.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства до середины декабря 2022 года российские спортсмены на чемпионатах мира и Олимпийских играх не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать государственный гимн.

Летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года, зимняя Олимпиада в Пекине запланирована на 4-20 февраля 2022 года.