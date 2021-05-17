Велогонщик Перкинс пока не может вылететь из Австралии в Москву на соревнования

34-летний Перкинс с начала пандемии находится в Австралии, куда уехал сразу после чемпионата мира, который проходил в Берлине с 26 февраля по 1 марта 2020 года. Из-за сложной эпидемиологической обстановки и транспортных проблем спортсмен долгое время не имел возможности вернуться в Россию и вынужден был тренироваться самостоятельно. Личный тренер Перкинса Владимир Хозов 11 мая сообщил ТАСС, что его подопечный должен вернуться в Россию 17 мая, чтобы выступить на Гран-при Москвы.

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Двукратный чемпион мира по велогонкам на треке в составе сборной Австралии Шейн Перкинс, который должен был выступить на майском Гран-при Москвы, пока не может вылететь в Россию из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса. Об этом он сообщил ТАСС.

Чемпион мира Перкинс прилетит в Россию 17 мая и выступит на Гран-при Москвы по велотреку

"Я пока нахожусь в Австралии и не уверен в своем скором прилете в Москву, - сказал Перкинс. - Моя задержка объясняется сложностями с пересечением границы, вызванными ковидом".

Гран-при Москвы пройдет с 21 по 23 мая. Перкинс, по словам его тренера, также планировал стартовать на Гран-при Санкт-Петербурга (28-31 мая). По итогам этого турнира должен быть определен состав сборной России на чемпионат Европы в Минске.

Уроженец Австралии Перкинс выигрывал чемпионаты мира в 2011 и 2012 годах, на Олимпиаде-2012 стал обладателем бронзовой награды. Летом 2017 года спортсмен стал гражданином России. В сентябре 2017 года он принес сборной России серебряную награду чемпионата Европы в кейрине.

Чемпионат Европы пройдет в Минске с 23 по 27 июня. Олимпийские игры в Токио состоятся в период с 23 июля по 8 августа.