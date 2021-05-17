В Уфе завершился фестиваль ГТО среди трудовых коллективов

ТАСС, 17 мая. Третий фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди трудовых коллективов завершился в Уфе. Об этом ТАСС рассказали организаторы мероприятия.

На церемонии закрытия фестиваля присутствовали заместитель премьер-министра Республики Башкортостан Ирек Сагитов, начальник отдела по реализации комплекса ГТО департамента физической культуры и массового спорта Минспорта РФ Марат Шеожев, генерал-полковник, председатель попечительского совета военно-спортивного фонда, президент клуба "Отдушина" Виктор Комогоров, министр молодежной политики и спорта Республики Башкортостан Руслан Хабибов, министр спорта Республики Крым Ольга Торубарова и министр по физической культуре и спорту Республики Ингушетия Али Дошхоклоев.

"Хотел бы поблагодарить всех участников за красивые, яркие и интересные выступления. Поздравляю всех победителей, финалистов, лидеров. Отдельное спасибо Республике Башкортостан за отличную организацию и проведение такого мероприятия", - сказал Шеожев.

Победитель личного первенства и участник команды "Росатома" Борис Сосунов отметил, что его команде необходимо отстоять титул победителя на следующем фестивале. "Нам нужно было не просто защитить свое чемпионство, но и отстоять и доказать, что мы лучшие. Планируем на следующем фестивале еще раз завоевать кубок победителя и оставить его себе навсегда", - отметил он.

Фестиваль проходил с 13 по 16 мая, всего в соревнованиях приняли участие более 350 человек в возрасте от 25 до 59 лет. Победу одержала команда госкорпорации "Росатом", второе место заняла команда "ФСЦ им. И. С. Ярыгина" из Красноярского края, третье - филиал "Лукойл-Инжиниринг" из Тюмени. Все призеры получат комплекты спортивного оборудования для выполнения нормативов, в которые входят разноуровневые перекладины, турники и брусья, лавки для пресса, скамьи для наклонов, секторы для прыжков в длину и ряд других тренажеров.

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" предусматривает подготовку к выполнению и выполнение людьми разного возраста установленных нормативов различной трудности. В 2020 году фестиваль ГТО среди трудовых коллективов приурочен к 90-летию создания комплекса и проходит при поддержке нацпроекта "Демография".