Лещук: футболисты "Динамо" готовы бороться за медали в Российской премьер-лиге

ТАСС, 17 мая. Футболисты московского "Динамо" готовы к борьбе за медали в следующем сезоне Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение газете "Спорт-Экспресс" высказал вратарь "Динамо" Игорь Лещук.

В завершившемся сезоне "Динамо" заняло седьмое место в турнирной таблице, набрав 50 очков в 30 турах.

"У нас молодая команда. Будем прогрессировать от игры к игре, - сказал Лещук. - Считаю, что "Динамо" способно бороться за еврокубки и даже за тройку. Надеюсь, следующий сезон будет таким".

Лещуку 25 лет, в прошедшем сезоне он принял участие в трех играх РПЛ.