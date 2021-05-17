Глава комиссии МОК Пигоцци выступит на медицинской конференции в рамках "Спорт-Аккорда"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Глава медицинской и научной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Фабио Пигоцци станет ключевым спикером медицинского направления HealthAccord на Всемирном саммите спорта и бизнеса "Спорт-Аккорд", который пройдет осенью в Екатеринбурге. Об этом говорится в сообщении, распространенном организаторами саммита.

"Стала известна еще одна тема Всемирного саммита спорта и бизнеса "Спорт-Аккорд", - говорится в сообщении. - В рамках медицинского направления HealthAccord будут рассмотрены важные политические и практические шаги по укреплению здоровья и благополучия спортсменов - конференция пройдет под девизом "Сила спорта - сила изменений". С выступлениями в Екатеринбург приедут член руководящего комитета HealthAccord доктор Марго Маунтджой и председатель медицинской и научной консультативной группы Ассоциации летних олимпийских международных федераций (ASOIF), бюро медицинской и научной комиссии МОК и Международной федерации плавания, а также президент Международной федерации спортивной медицины (FIMS) профессор Фабио Пигоцци - они выступят в качестве ключевых спикеров конференции".

Отмечается, что на HealthAccord пройдут панельные сессии и презентации, посвященные доступным видам спорта и политикам в области спорта, психическому здоровью, мониторингу и профилактике травм спортсменов и другим темам.

"Прошедший год показал роль спорта в формировании психического и физического здоровья. HealthAccord соберет воедино наиболее эффективные идеи и подходы, которые будут продолжать развивать эти позитивные импульсы", - цитируют организаторы доктора Маунтджой.

Также на саммите заявлены площадки CityAccord, InvestAccord, ArtAccord, LawAccord, MediaAccord.

"Спорт-Аккорд" пройдет с 7 по 12 ноября 2021 года в Екатеринбурге. Саммит принимает ежегодные общие собрания руководящих органов, а также делегацию Международного олимпийского комитета. Он проводится каждый год в новом городе и объединяет представителей более 100 международных спортивных федераций. Россия ранее дважды принимала саммит: в 2013 году он прошел в Санкт-Петербурге, в 2015-м — в Сочи.