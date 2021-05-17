Континентальная хоккейная лига назвала сроки проведения плей-офф следующего сезона

ТАСС, 17 мая. Плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2021/22 стартует 4 марта. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Розыгрыш Кубка Гагарина завершится до 30 апреля, в этот день в случае необходимости будет проведена седьмая игра финальной серии.

Во время регулярного чемпионата, который начнется 1 сентября 2021 года и завершится 1 марта 2022-го, предусмотрен перерыв на Олимпийские игры в Пекине.

Обладателем Кубка Гагарина минувшего сезона впервые в истории стал омский "Авангард", победивший в финальной серии московский ЦСКА (4-2).