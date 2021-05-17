СМИ: футболист "Спартака" Жиго является приоритетной трансферной целью для ПСВ

ТАСС, 17 мая. Защитник российского футбольного клуба "Спартак" Самюэль Жиго может перейти в нидерландский ПСВ в летнее трансферное окно. Об этом сообщает портал Tuttomercatoweb.

По информации портала, руководство ПСВ планирует усиление оборонительной линии летом и рассматривает Жиго в качестве приоритетного варианта.

По данным портала Transfermarkt, контракт футболиста с московским клубом действует до 30 июня 2022 года, а его трансферная стоимость составляет €11 млн.

Жиго 27 лет. В сезоне-2020/21 он принял участие в 27 матчах за "Спартак" в разных турнирах, забил три гола и отдал одну голевую передачу.