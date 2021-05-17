Сборная Бельгии по футболу назвала состав команды на чемпионат Европы

ТАСС, 17 мая. Тренерский штаб сборной Бельгии во главе с Роберто Мартинесом объявил состав команды для участия в чемпионате Европы по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Бельгии.

В состав вошли 26 футболистов:

вратари - Тибо Куртуа ("Реал", Испания), Симон Миньоле ("Брюгге"), Матц Селс ("Страсбур", Франция);

защитники - Тоби Алдервейрелд ("Тоттенхэм", Англия), Дедрик Бойата ("Герта", Германия), Джейсон Денайер ("Лион", Франция), Томас Вермален ("Виссел Кобе", Япония), Ян Вертонген ("Бенфика");

полузащитники - Янник Феррейра-Карраско ("Атлетико", Испания), Тимоти Кастань, Юри Тилеманс, Деннис Прат (все - "Лестер", Англия), Насер Шадли ("Башакшехир", Турция), Торган Азар, Тома Менье, Аксель Витсель (все - "Боруссия", Дортмунд, Германия), Кевин Де Брёйне ("Манчестер Сити", Англия), Леандер Дендонкер ("Вулверхэмптон", Англия), Ханс Ванакен ("Брюгге");

нападающие - Жереми Доку ("Ренн", Франция), Эден Азар ("Реал", Испания), Дрис Мертенс ("Наполи", Италия), Леандро Троссард ("Брайтон", Англия), Миши Батшуайи, Кристиан Бентеке (оба - "Кристал Пэлас", Англия), Ромелу Лукаку ("Интер", Италия).

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Рим, Мюнхен и Севилья. В Санкт-Петербурге состоятся шесть матчей группового этапа турнира и один четвертьфинал. Сборная Бельгии на групповом этапе сыграет с командами России (12 июня), Дании (17 июня) и Финляндии (21 июня).