Олимпийский чемпион по хоккею Телегин расторг контракт с ЦСКА

ТАСС, 17 мая. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА расторг контракт с нападающим Иваном Телегиным. Об этом сообщает пресс-служба команды.

В нынешнем сезоне 29-летний хоккеист принял участие в 57 матчах регулярного чемпионата и плей-офф, в которых набрал 16 (8 голов + 8 голевых передач) очков.

"ЦСКА благодарит Ивана за неоценимый вклад в успехи команды, трудолюбие, преданность хоккею и желает успехов в дальнейшей карьере", - говорится в сообщении команды.

Телегин выступал за ЦСКА с 2014 года. Россиянин сыграл в 365 матчах и набрал 99 (41 гол + 58 голевых передач) очков. Телегин является олимпийским чемпионом (2018), обладателем Кубка Гагарина в составе ЦСКА (2019), а также трехкратным бронзовым призером чемпионатов мира (2016, 2017, 2019).