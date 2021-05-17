Российская команда по велотреку прилетит на Олимпийские игры в Токио 28 июля

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Российская команда по велотреку намерена прибыть на Игры в Токио 28 июля, когда для тренировок откроется олимпийский велотрек. Об этом сообщил на пресс-конференции главный тренер национальной команды Сергей Ковпанец.

"Мы должны прибыть в Олимпийскую деревню за пять дней до старта, - сказал Ковпанец. - Часть ребят вылетит из Санкт-Петербурга в Хельсинки, а оттуда ночным рейсом в Японию, и утром они уже должны быть в Токио. Те спортсмены, которые будут тренироваться в Омске, полетят в Японию через Москву и Хельсинки и также прибудут в Токио 28 июля. В этот день откроется трек, тренировочная сессия продлится до 2 августа".

Российские велогонщики на треке завоевали право выступить в мужском и женском командном спринте, в личном спринте у мужчин и женщин (по два спортсмена), в мужском и женском кейрине (по два), в женском мэдисоне и омниуме (по одной спортсменке).

Олимпийские соревнования по велотреку пройдут с 2 по 8 августа.