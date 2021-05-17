Ловрен и Влашич вошли в состав сборной Хорватии на чемпионат Европы

ТАСС, 17 мая. Защитник петербургского "Зенита" Деян Ловрен и полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич попали в состав сборной Хорватии на чемпионат Европы по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Хорватского футбольного союза.

В состав вошли 26 футболистов:

вратари - Ловре Калинич ("Хайдук"), Доминик Ливакович ("Динамо", Загреб), Симон Слуга ("Лутон", Англия);

защитники - Домагой Вида ("Бешикташ", Турция), Деян Ловрен ("Зенит", Россия), Шиме Врсалько ("Атлетико", Испания), Борна Баришич ("Рейнджерс", Шотландия), Дуе Чалета-Цар ("Марсель", Франция), Йосип Юранович ("Легия", Польша), Домагой Брадарич ("Лилль", Франция), Миле Шкорич ("Осиек"), Йошко Гвардиол ("Динамо", Загреб);

полузащитники - Лука Модрич ("Реал", Испания), Матео Ковачич ("Челси", Англия), Марсело Брозович ("Интер", Италия), Милан Бадель ("Дженоа", Италия), Марио Пашалич ("Аталанта", Италия), Никола Влашич (ЦСКА, Россия), Лука Иванушец ("Динамо", Загреб);

нападающие - Иван Перишич ("Интер", Италия), Андрей Крамарич ("Хоффенхайм", Германия), Анте Ребич ("Милан", Италия), Йосип Брекало ("Вольфсбург", Германия), Бруно Петкович, Мирослав Оршич (оба - "Динамо", Загреб), Анте Будмир ("Осасуна", Испания).

В число запасных попали защитник "Рубина" Филип Уремович и полузащитник московского "Динамо" Никола Моро. Также в список вошли Марко Ливайя ("Хайдук"), Тома Башич ("Бордо", Франция), Мартин Понграчич ("Вольфсбург", Германия), Кристиан Ловрич ("Горица"), Ловро Майер ("Динамо", Загреб) и Ивица Ивушич ("Осиек").

Чемпионат Европы по футболу пройдет в 11 европейских городах с 11 июня по 11 июля. В Санкт-Петербурге пройдут шесть игр группового этапа и четвертьфинал. Сборная Хорватии на групповом этапе сыграет с командами Англии (13 июня, Лондон), Чехии (18 июня, Глазго) и Шотландии (22 июня, Глазго).