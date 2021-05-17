Рыбус и Крыховяк вошли в состав сборной Польши по футболу для подготовки к Евро

ТАСС, 17 мая. Футболисты московского "Локомотива" Мацей Рыбус и Гжегож Крыховяк вошли в состав сборной Польши для подготовки к чемпионату Европы. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Польши.

В состав вошли 27 футболистов:

вратари - Лукаш Фабианьский ("Вест Хэм", Англия), Войцех Щенсный ("Ювентус", Италия), Лукаш Скорупский ("Болонья", Италия), Радослав Маецкий ("Монако", чемпионат Франции);

защитники - Ян Беднарек ("Саутгемптон", Англия), Бартош Берешиньский ("Сампдория", Италия), Камиль Глик ("Монако", чемпионат Франции), Мацей Рыбус ("Локомотив", Россия), Павел Давидович ("Верона", Италия), Михал Хелик ("Барнсли", Англия), Камиль Пентковский ("Ракув"), Тымотеуш Пухач ("Лех"), Томаш Кедзера ("Динамо", Киев, Украина);

полузащитники - Пшемыслав Франковский ("Чикаго Файр", США), Камиль Юзвяк ("Дерби Каунти", Англия), Матеуш Клих ("Лидс", Англия), Кацпер Козловский ("Погонь"), Гжегож Крыховяк ("Локомотив", Россия), Кароль Линетты ("Торино", Италия), Якуб Модер ("Лех"), Пшемыслав Плахета ("Норвич", Англия), Петр Зелиньский ("Наполи", Италия);

нападающие - Роберт Левандовский ("Бавария", Германия), Аркадиуш Милик ("Наполи", Италия), Кароль Свидерский (ПАОК, Греция), Якуб Сверчок ("Пяст Гливице"), Давид Ковнацкий ("Фортуна", Германия).

В резервный список вошли четыре футболиста - Рафал Аугустыняк ("Урал", Россия), Себастьян Шиманьский ("Динамо", Москва, Россия), Камиль Гросицкий ("Вест Бромвич", Англия), Роберт Гумний ("Аугсбург", Германия). Заявка на Евро не должна превышать 26 игроков.

В рамках подготовки к чемпионату Европы поляки 1 июня проведут товарищеский матч против сборной России.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. В Санкт-Петербурге состоятся шесть матчей группового этапа турнира и один из четвертьфиналов. Сборная Польши на групповом этапе сыграет с командами Словакии (14 июня, Санкт-Петербург), Испании (19 июня, Севилья) и Швеции (23 июня, Санкт-Петербург).