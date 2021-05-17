Матыцин встретился с ветеранами спорта и поздравил их с 76-й годовщиной Победы

МОСКВА, 17 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин провел встречу с ветеранами спорта и олимпийскими чемпионами в здании Министерства спорта в Москве и поздравил их с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

На встрече присутствовали олимпийская чемпионка по фехтованию Галина Горохова, олимпийские чемпионы по баскетболу Иван Едешко и Алжан Жармухамедов, олимпийский чемпион по биатлону Александр Елизаров, четырехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Николай Зимятов, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лидия Иванова, четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию Виктор Кровопусков, девятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лариса Латынина, олимпийский чемпион по футболу Никита Симонян, шестикратная олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Лидия Скобликова и другие.

"Это особая честь и радость быть здесь с вами, друзья, - сказал Матыцин, обращаясь к ветеранам. - Великая Победа была завоевана на фронтах, и многие [фронтовики] прошли спортивные школы. Наши спортсмены и после доказывали, что наша страна - лидер и в спорте, и в созидании мира. Вы представляете нам яркий пример отношения к жизни и профессии, дай бог вам здоровья и мирного неба".

Матыцин также рассказал ветеранам о предстоящих Олимпийских играх в Токио. "Олимпиада состоится, идет подготовка, будут ограничения, и пока нет полной определенности. Но я уверен, что наша сборная добьется успеха", - добавил он.