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Футбол в России

Гинер: судейские ошибки в нескольких матчах сказались на результатах футболистов ЦСКА

ЦСКА по итогам чемпионата России занял шестое место и в следующем сезоне впервые за 20 лет не выступит в еврокубках
Президент ЦСКА Евгений Гинер Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Президент ЦСКА Евгений Гинер
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ТАСС, 17 мая. Судейские ошибки в ряде матчей Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) сказались на результатах московского ЦСКА в сезоне-2020/21. Об этом в интервью газете "Спорт-Экспресс" заявил президент клуба Евгений Гинер.

ЦСКА по итогам чемпионата России занял шестое место и в следующем сезоне впервые за 20 лет не выступит в еврокубках.

"Результаты следует признать неудовлетворительными, команда не решила поставленных задач, не вышла в еврокубки. Да, в ряде матчей на результатах сказались судейские ошибки. Но основные причины внутренние - ответственность за такие результаты несу я", - отметил Гинер.

Глава клуба принес извинения за неудачный сезон. "Мы приносим извинения нашим болельщикам за провальный сезон и планируем проделать большую работу. И огромное спасибо за их великолепную поддержку на каждом матче, постараемся радовать фанатов в новом сезоне как можно чаще", - добавил президент ЦСКА.

ЦСКА является шестикратным чемпионом России, восемь раз клуб завоевывал серебряные медали, три раза - бронзовые. Семь раз столичный клуб побеждал в Кубке России. В 2005 году красно-синие победили в Кубке УЕФА, став первым российским клубом, которому удалось одержать победу в еврокубке.

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