Велогонщик Власов сохранил третье место в общем зачете "Джиро д'Италия"

ТАСС, 17 мая. Словацкий велогонщик Петер Саган из Bora-Hansgrohe стал победителем десятого этапа престижной шоссейной многодневной гонки "Джиро д'Италия". Россиянин Александр Власов ("Астана") финишировал 13-м и поднялся на второе место в общем зачете.

Этап протяженностью 239 км прошел между городами Л'Акуила и Фолиньо. Саган преодолел дистанцию за 3 часа 10 минут 56 секунд. Вторым к финишу пришел итальянец Фернандо Гавирия из UAE Team Emirates, третьим стал его соотечественник Давиде Чимолай, представляющий Israel Start-Up Nation.

Одиннадцатый этап пройдет 19 мая, его протяженность составит 162 км. Многодневка состоит из 21 этапа. Часть из них пройдет на территории Швейцарии и Словении, также гонщики проедут семь горных этапов и четыре отрезка протяженностью более 200 км. Завершится гонка 30 мая в Милане.

В общем зачете многодневки Власов остался третьим, он уступает колумбийцу Эгану Берналю из Ineos Grenadiers 22 секунды. Вторым с отставанием 14 секунд идет бельгиец Ремко Эвенепул из Deceuninck-Quick Step.

Власову 25 лет. В прошлом году он также участвовал в "Джиро д'Италия", но сошел с дистанции из-за проблем со здоровьем. Многодневка стала для него первой в карьере из гонок Гранд-тура. В общем зачете испанской "Вуэльты" прошлого года россиянин стал 11-м.

Первая гонка была организована в 1909 году изданием La Gazzetta dello Sport. Пятикратными победителями "Джиро д'Италия" являются итальянцы Альфредо Бинда и Фаусто Коппи, а также бельгиец Эдди Меркс. Трижды гонку выигрывали российские гонщики - Евгений Берзин (1994), Павел Тонков (1996) и Денис Меньшов (2009).