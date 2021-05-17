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Футбол в России

Футболисты Боженов и Конате покинут "Химки"

Клуб решил не продлевать контракты, которые закончатся в июне
Мохамед Конате Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Мохамед Конате
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ТАСС, 17 мая. Полузащитник подмосковных "Химок" Кирилл Боженов и нападающий команды Мохамед Конате покинут команду по окончании действующих контрактов. Об этом газете "Спорт-Экспресс" сообщил министр спорта и физической культуры Московской области Роман Терюшков.

Контракты обоих футболистов с "Химками" рассчитаны до 30 июня. Боженов в завершившемся чемпионате провел 26 матчей и забил один гол. Конате в 23 играх отметился тремя мячами.

"Попрощались сегодня с Мохамедом и Кириллом, они покидают команду. Благодарим их за хорошую игру и желаем удачи в дальнейшем. Больше уходов из команды не планируется, по продлениям мы пока не общались", - сказал Терюшков.

"Химки" набрали 45 очков и завершили чемпионат России на восьмом месте.

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