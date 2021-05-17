Баскетболисты ЦСКА победили "Зенит" в первом матче полуфинальной серии Единой Лиги ВТБ

ТАСС, 17 мая. Баскетболисты московского ЦСКА со счетом 78:73 победили петербургский "Зенит" в первой игре полуфинальной серии Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Самым результативным игроком матча стал защитник "Зенита" Кевин Пангос, в активе которого 23 очка. В составе победителей больше всех очков набрал форвард Торнике Шенгелия - 17. Центровой ЦСКА Йоханнес Фойгтманн оформил дабл-дабл (13 очков + 10 подборов).

Счет в серии до трех побед стал 1-0 в пользу ЦСКА. Второй матч пройдет 19 мая в Санкт-Петербурге. В другом полуфинале сыграют краснодарский "Локомотив-Кубань" и казанский УНИКС. Первая встреча состоится 18 мая в Краснодаре.

"Зенит" стал победителем регулярного чемпионата, армейцы заняли четвертое место. В четвертьфинальной серии команда из Санкт-Петербурга переиграла пермскую "Парму" со счетом 2-0. ЦСКА оказался сильнее "Нижнего Новгорода" (2-1).

ЦСКА является 10-кратным чемпионом Единой лиги ВТБ, армейцы неизменно выигрывают титул с 2012 года. "Зенит" был основан в 2014 году. Команда из Санкт-Петербурга трижды становилась бронзовым призером турнира (2016, 2017, 2018). В прошлом сезоне победитель не был определен из-за пандемии коронавируса.