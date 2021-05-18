"Бостон" обыграл "Вашингтон" и сравнял счет в серии первого раунда плей-офф НХЛ

В составе "Бостона" голы на счету Джейка Дебраска (5), Патриса Бержерона (10), Тейлора Холла (58), Брэда Маршанда (61). У "Вашингтона" отличились Ти Джей Оши (7), Гарнет Хэтэуэй (17, 48).

ТАСС, 18 мая. "Бостон" на выезде обыграл "Вашингтон" в овертайме со счетом 4:3 во втором матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Вашингтона" голевые передачи отдали капитан команды россиянин Александр Овечкин, отметившийся результативным действием во втором матче плей-офф подряд, и его соотечественник Дмитрий Орлов, который сделал два паса. Хэтэуэй и Холл забросили свои первые шайбы в плей-офф НХЛ.

Игру пропустили российские игроки "Вашингтона" вратарь Илья Самсонов и нападающий Евгений Кузнецов, находившийся в ковид-протоколе лиги.

Счет в серии до четырех побед стал 1-1, в первом матче победу в овертайме со счетом 3:2 одержал "Вашингтон". Третья игра состоится 20 мая (начало - 01:30 мск). По итогам регулярного чемпионата "Вашингтон" занял второе место в таблице Восточного дивизиона, "Бостон" - третье. В текущем сезоне из-за пандемии плей-офф проходит внутри четырех дивизионов до финалов конференций.