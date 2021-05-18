Гол Свечникова помог "Каролине" обыграть "Нэшвилл" в матче первого раунда плей-офф НХЛ

В составе "Каролины" отличились Теуво Терявяйнен (14-я минута), Джордан Стаал (25, 49), Нино Ниддеррайтер (43), Андрей Свечников (59, в пустые ворота). У "Нэшвилла" шайбы забросили Филип Форсберг (13) и Эрик Хаула (29).

ТАСС, 18 мая. "Каролина" дома со счетом 5:2 победила "Нэшвилл" в стартовом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Нападающий "Нэшвилла" Яков Тренин сыграл первый матч в рамках плей-офф НХЛ, проведя на льду 13 минут 20 секунд.

"Каролина" повела в серии до четырех побед со счетом 1-0. Вторая игра состоится 20 мая (начало - 03:00 мск). По итогам регулярного чемпионата "Каролина" заняла первое место в таблице Центрального дивизиона, "Нэшвилл" - четвертое. В текущем сезоне из-за пандемии плей-офф проходит внутри четырех дивизионов до финалов конференций.