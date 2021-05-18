{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

Гол Свечникова помог "Каролине" обыграть "Нэшвилл" в матче первого раунда плей-офф НХЛ

"Каролина" повела в серии до четырех побед со счетом 1-0
© AP Photo/Gerry Broome

ТАСС, 18 мая. "Каролина" дома со счетом 5:2 победила "Нэшвилл" в стартовом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Каролины" отличились Теуво Терявяйнен (14-я минута), Джордан Стаал (25, 49), Нино Ниддеррайтер (43), Андрей Свечников (59, в пустые ворота). У "Нэшвилла" шайбы забросили Филип Форсберг (13) и Эрик Хаула (29).

Нападающий "Нэшвилла" Яков Тренин сыграл первый матч в рамках плей-офф НХЛ, проведя на льду 13 минут 20 секунд.

"Каролина" повела в серии до четырех побед со счетом 1-0. Вторая игра состоится 20 мая (начало - 03:00 мск). По итогам регулярного чемпионата "Каролина" заняла первое место в таблице Центрального дивизиона, "Нэшвилл" - четвертое. В текущем сезоне из-за пандемии плей-офф проходит внутри четырех дивизионов до финалов конференций.

Теги
НХЛ
НХЛ
"Бостон" обыграл "Вашингтон" и сравнял счет в серии первого раунда плей-офф НХЛ
"Бостон" выиграл в овертайме со счетом 4:3, в составе "Вашингтона" голевыми передачами отметились Александр Овечкин и Дмитрий Орлов
"Бостон" обыграл "Вашингтон" и сравнял счет в серии первого раунда плей-офф НХЛ
Читать полностью