СМИ: Бензема может попасть в состав сборной Франции на чемпионат Европы по футболу

ТАСС, 18 мая. Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассматривает возможность приглашения в состав футболиста испанского "Реала" Карима Бензема для участия в чемпионате Европы. Об этом сообщает газета L'Equipe.

По информации газеты, окончательное решение будет принято во вторник после встречи главного тренера с руководителями Федерации футбола Франции (FFF).

Бензема не вызывается в сборную Франции с 2015 года на фоне его предполагаемого участия в заговоре с целью шантажа бывшего партнера по национальной команде Матье Вальбуэна.

Нападающий попал в поле зрения правоохранительных органов в начале ноября 2015 года и в итоге был задержан французской полицией. После краткосрочного заключения под стражу Бензема были предъявлены обвинения в соучастии в шантаже против Вальбуэна, после чего игрок был отпущен на свободу в статусе подследственного. Позднее он был отстранен от участия в играх за национальную сборную.

Бензема 33 года, в нынешнем сезоне он принял участие в 45 матчах за "Реал" в разных турнирах, забил 29 голов и отдал восемь голевых передач. Француз является трехкратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Кубка Испании, трижды выигрывал Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА, по четыре раза становился победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. В Санкт-Петербурге состоятся шесть матчей группового этапа турнира и один из четвертьфиналов. Сборная Франции на групповом этапе сыграет с командами Германии (15 июня), Венгрии (19 июня) и Португалии (23 июня).