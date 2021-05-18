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Футбол в Испании

СМИ: Аллегри может получить в "Реале" €20 млн за два года

Также кандидатами на пост главного тренера являются Йоахим Лёв и Рауль
Массимилиано Аллегри EPA/LUCA ZENNARO
Описание
Массимилиано Аллегри
© EPA/LUCA ZENNARO

ТАСС, 18 мая. Бывший главный тренер итальянского футбольного клуба "Ювентус" Массимилиано Аллегри может подписать двухлетний контракт с мадридским "Реалом" с зарплатой €10 млн в год. Об этом сообщает La Gazetta dello Sport.

По информации издания, также кандидатами на пост главного тренера являются Йоахим Лёв, возглавляющий сборную Германии, и Рауль, руководящий резервным составом "Реала".

Ранее портал Goal сообщил, что Зидан намерен покинуть пост главного тренера "Реала" по окончании сезона. Отмечалось, что 48-летний француз уже объявил о своем решении команде и руководству клуба. Под руководством Зидана "Реал" стал двукратным чемпионом Испании и трехкратным победителем Лиги чемпионов.

Аллегри с 2014 года до лета 2019-го был главным тренером туринского "Ювентуса", с которым пять раз стал чемпионом Италии, четыре раза - обладателем Кубка Италии и дважды - Суперкубка Италии. До "Ювентуса" он возглавлял "Милан", также работал в "Кальяри", "Сассуоло", "Лекко", "Удинезе", "Гроссето", СПАЛе и "Альянезе". С "Миланом" Аллегри стал чемпионом Италии по итогам сезона-2010/11 и обладателем Суперкубка Италии 2011 года.

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