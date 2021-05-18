В КДК РФС не поступало заявления "Ротора" по ситуации с переносом матча "Уфа" - "Арсенал"

ТАСС, 18 мая. Волгоградский "Ротор" не обращался в контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) с просьбой оценить правомерность решения о переносе матча 30-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Уфой" и тульским "Арсеналом". Об этом газете "Спорт-Экспресс" заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Ранее портал Sport24 сообщил, что "Ротор" обратился в КДК по ситуации с переносом времени начала матча между "Уфой" и "Арсеналом"

"Я не видел обращения "Ротора". К нам никто по этому вопросу не обращался", - сказал Григорьянц.

Матч заключительного тура "Уфа" - "Арсенал" (2:1) был отложен из-за жары на два часа, в то время как игра "Рубина" и "Ротора" (1:1), боровшегося с "Уфой" и "Арсеналом" за сохранение места в элите, началась как и все остальные матчи тура по плану - в 14:00 мск. Благодаря победе "Уфа" набрала 25 очков и сохранила место в РПЛ на следующий сезон, как и "Арсенал", который закончил чемпионат с 23 очками. "Ротор" же вылетел в Олимп - Футбольную национальную лигу (ФНЛ), заняв 15-е место с 22 баллами.