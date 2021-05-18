Байдарочники и каноисты РФ рассчитывают завоевать три лицензии на Игры на этапе Кубка мира

БАРНАУЛ, 18 мая. /ТАСС./ Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) рассчитывает на завоевание трех олимпийских лицензий из шести, которые будут разыграны на этапе Кубка мира в Барнауле. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель генерального секретаря федерации Николай Мордвин.

20 мая в Барнауле стартует второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. На соревнования прибыли 444 спортсмена из 57 стран.

"У нас на данный момент запланировано добрать лицензии в каноэ-одиночке среди мужчин на дистанции 1 000 метров, - сказал Мордвин. - От нашей страны здесь принимает участие Илья Штокалов. В Сегеде [на первом этапе Кубка мира в Венгрии] он выступил неоднозначно: сначала в квалификации не очень хорошо выступил, но потом показал достойный результат, поэтому принято решение еще раз дать ему шанс, чтобы здесь постарался завоевать олимпийскую лицензию. И также в одиночках от нас примут участие Наталья Подольская и Светлана Черниговская".

На первом этапе Кубка мира российские спортсмены завоевали две лицензии. "В Барнауле шесть последних лицензий разыгрывается. В Венгрии завоевали лицензии двое россиян, четверо немцев, достаточно неожиданно лицензии получили хорваты", - подчеркнул Мордвин.

Об организации соревнований на Кубке мира

Технический директор Международной федерации каноэ (ICF) Мартин Маринов отметил, что первый этап Кубка мира прошел на очень высоком уровне. В Барнауле он также отметил высокий уровень организации соревнований.

"Это было первое соревнование для спортсменов за последние 18 месяцев и желание у них было огромным. Качество и уровень соревнований очень высокие", - подчеркнул Маринов.

В марте 2019 года Международная федерация каноэ (ICF) доверила Алтайскому краю право провести этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Решение было принято после положительного опыта проведения турнира "Кубок чемпионов" осенью 2018 года. В городе для подготовки к этапу Кубка мира специально построили обводной канал глубиной 14 метров.