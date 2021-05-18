Президент "Урала" заявил, что бюджет клуба не позволяет бороться за еврокубки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Екатеринбургский клуб Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Урал" не может бороться за еврокубки из-за небольшого бюджета. Об этом пресс-службе клуба рассказал президент "Урала" Григорий Иванов.

"Урал" в завершившемся сезоне занял 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка.

"У нас каждый раз стоит задача попасть в еврокубки, - сказал Иванов. - Конечно, хочется попасть туда. Но пока, к сожалению, не с нашим бюджетом".

По его словам, в ближайшее время состоится совет директоров клуба, на котором должны быть поставлены задачи на предстоящий сезон. "Я думаю, что задача будет стоять, чтобы мы были как можно выше. Будем смотреть, а потом уже мы сами будем решать, какие задачи реальные, какие нереальные", - отметил Иванов.

Отвечая на вопрос об оценке работы главного тренера "Урала" Юрия Матвеева, Иванов сообщил, что всему тренерскому штабу поставил бы четверку. "Я бы поставил не конкретно Юрию Матвееву, а всему тренерскому штабу: мы наиграли на "4-". Но я все равно доволен тренерским штабом. Все-таки давно не работали наши специалисты. Есть ответственность перед болельщиками", - отметил Иванов.

По словам президента "Урала", клуб должен был занять место "немного повыше". Он отметил, что в некоторых играх клубу не повезло, в некоторых - не засчитывали чистые голы. "По большому счету, у нас нет претензий. Есть претензии к нам самим", - резюмировал он.