Тренер "Ростова" Карпин дисквалифицирован на три матча за бросок бутылки в судью

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин дисквалифицирован на три матча за бросок бутылки в сторону резервного арбитра в матче 30-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Краснодаром". Об этом сообщил глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

В воскресенье "Ростов" дома проиграл "Краснодару" со счетом 1:3. Карпин был удален на второй добавленной к основному времени матча минуте.

"В протоколе была запись о броске бутылки в сторону резервного арбитра. Валерий Георгиевич с юристом "Ростова" принимали участие в заседании. Я зачитал рапорт от судьи Стрельцова, который и был резервным арбитром на игре. Он написал, что Карпин акцентированно бросил бутылку в его сторону, после чего он и подозвал Матюнина к себе, Карпин заявил, что у него не было умысла бросать бутылку в судью", - пояснил Григорьянц.

"В понятие вины входит любое нарушение, совершенное вне зависимости от умысла. В заседании мы посмотрели видеозапись эпизода, приняли во внимание и то, что Карпин долго не покидал ядро стадиона и оставался в подтрибунном помещении. Решение следующее - за попытку оказания физического воздействия на участника матча принято решение дисквалифицировать Карпина на три матча чемпионата. Санкция переходит на следующий сезон", - добавил глава КДК РФС.

После матча в эфире телеканала "Матч ТВ" Карпин заявил, что неумышленно бросал бутылку в направлении резервного судьи и не понимал, за что ему показали красную карточку.

Также Григорьянц сообщил о дисквалификации на три матча защитника "Арсенала" Гии Григалавы за агрессивное поведение. Он получил красную карточку за грубый умышленный удар по ноге футболиста "Уфы" в матче заключительного тура. Уфимцы одержали победу со счетом 2:1, благодаря которой сохранили прописку в премьер-лиге.