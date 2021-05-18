Сироткин заявил, что ставит перед собой цель вернуться в гонки в следующем сезоне

СКОЛКОВО /Московская область/, 18 мая. /ТАСС/. Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Сергей Сироткин ставит перед собой задачу вернуться в гонки в следующем сезоне. Об этом он рассказал ТАСС.

"Мои планы - вернуться в спорт со следующего года, это приоритет, и второе - развивать то, чем я занимаюсь сейчас, развивать нишу автоспорта совместно с SMP Racing и Российской автомобильной федерацией, - сказал Сироткин. - Куда хотел бы вернуться в следующем году? В "Феррари" (в сезоне-2020 Сироткин выступал в гонках на выносливость GT World Challenge Europe Endurance Cup в составе экипажа команды SMP Racing на автомобиле Ferrari F488 GT3 Evo 2020 - прим. ТАСС).

В 2018 году Сироткин выступал в чемпионате мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" в составе команды "Уильямс". В настоящее время он руководит S35 Racing Academy.