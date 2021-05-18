Чемпион России в марафонском беге Лейман в апреле был проверен РУСАДА на допинг три раза

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Победитель чемпионата России 2021 года в марафонском беге Андрей Лейман стал одним из самых тестируемых Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) спортсменом в 2021 году. Согласно материалам, оказавшимся в распоряжении ТАСС, за первые четыре месяца он был проверен на допинг пять раз и трижды - в апреле.

По пять раз инспекторы допинг-контроля РУСАДА также тестировали чемпиона Европы 2020 года по вольной борьбе Курбана Шираева и серебряного призера Олимпиады-2012 в прыжках в длину Елену Соколову. К Шираеву офицеры допинг-контроля РУСАДА в апреле приходили один раз, к Соколовой - дважды.

Чемпионат России по марафонскому бегу проходил 3 апреля на трассе "Формулы-1" в Сочи. 34-летний Лейман показал результат два часа 12 минут 53 секунд. В его активе есть также три победы, одержанные на Сибирском международном марафоне в Омске в 2017, 2018 и 2019 годах.