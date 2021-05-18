{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Формула-1

Глава SMP Racing Ротенберг пожелал Мазепину достичь высоких результатов в "Формуле-1"

Ближайший этап "Формулы-1" пройдет в Монако 20-23 мая

СКОЛКОВО /Московская область/, 18 мая. /ТАСС/. Основатель и руководитель программы развития российского автоспорта SMP Racing Борис Ротенберг пожелал пилоту команды "Хаас" Никите Мазепину достичь таких результатов в "Формуле-1", которые радовали бы российских болельщиков. Об этом он рассказал журналистам.

Мазепину 21 год, он проводит дебютный сезон в "Формуле-1". В четырех гонках нынешнего сезона он один раз сошел и трижды финишировал последним.

"Посмотрим, как "Хаас" будет развиваться. Желаю ему (Мазепину) успехов, я за то, чтобы он достиг таких результатов, которые радовали бы россиян", - сказал Ротенберг.

Ближайший этап "Формулы-1" пройдет в Монако 20-23 мая.

Теги
Формула-1
Футбол в России
"Зенит" стал самым тестируемым РУСАДА футбольным клубом в апреле
Всего в апреле РУСАДА проверило на допинг девятерых футболистов РПЛ
"Зенит" стал самым тестируемым РУСАДА футбольным клубом в апреле
Читать полностью