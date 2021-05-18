Глава SMP Racing Ротенберг пожелал Мазепину достичь высоких результатов в "Формуле-1"

СКОЛКОВО /Московская область/, 18 мая. /ТАСС/. Основатель и руководитель программы развития российского автоспорта SMP Racing Борис Ротенберг пожелал пилоту команды "Хаас" Никите Мазепину достичь таких результатов в "Формуле-1", которые радовали бы российских болельщиков. Об этом он рассказал журналистам.

Мазепину 21 год, он проводит дебютный сезон в "Формуле-1". В четырех гонках нынешнего сезона он один раз сошел и трижды финишировал последним.

"Посмотрим, как "Хаас" будет развиваться. Желаю ему (Мазепину) успехов, я за то, чтобы он достиг таких результатов, которые радовали бы россиян", - сказал Ротенберг.

Ближайший этап "Формулы-1" пройдет в Монако 20-23 мая.