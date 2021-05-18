СМИ: футболист Давид Луис покинет "Арсенал" летом

ТАСС, 18 мая. Защитник Давид Луис покинет английский футбольный клуб "Арсенал" по окончании сезона-2020/21. Об этом сообщил главный тренер команды Микель Артета, которого цитирует журналист итальянского издания La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

По данным портала Transfermarkt, соглашение бразильца с английским клубом действует до 30 июня 2021 года.

Ранее портал GFFN сообщал, что защитник может продолжить карьеру в команде североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) "Интер Майами".

Луису 34 года, в нынешнем сезоне он принял участие в 30 матчах за "Арсенал" во всех турнирах и забил два гола. Бразилец является чемпионом Португалии (2010) и Англии (2016), по два раза выигрывал чемпионат Франции (2015, 2016) и Лигу Европы (2013, 2019), а также становился победителем Лиги чемпионов (2012).