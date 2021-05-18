Лига ACA будет платить бойцам бонус более 3,5 млн рублей за "выступление вечера"

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Российская организация смешанных единоборств Absolute Championship Akhmat (ACA) будет выплачивать бойцам бонус более 3,5 млн рублей за "выступление вечера". Об этом ТАСС сообщил основатель лиги Майрбек Хасиев.

"Начиная с турнира ACA 123 в Москве мы вводим бонус 50 тысяч долларов за "выступление вечера", который будет выплачен одному бойцу. Также бонусы в размере 5 тысяч долларов будут, как и прежде, получать бойцы, находящиеся на долгосрочном контракте, за досрочное окончание боя техническим действием", - сказал Хасиев.

Ранее в ACA выплачивались бонусы за бой вечера, нокаут и "сабмишен" (болевой или удушающий прием) вечера. Изменения, по мнению организации, мотивируют бойцов на более яркие выступления.