{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ММА

Лига ACA будет платить бойцам бонус более 3,5 млн рублей за "выступление вечера"

Ранее выплачивались бонусы за бой вечера, нокаут и болевой или удушающий прием

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Российская организация смешанных единоборств Absolute Championship Akhmat (ACA) будет выплачивать бойцам бонус более 3,5 млн рублей за "выступление вечера". Об этом ТАСС сообщил основатель лиги Майрбек Хасиев.

"Начиная с турнира ACA 123 в Москве мы вводим бонус 50 тысяч долларов за "выступление вечера", который будет выплачен одному бойцу. Также бонусы в размере 5 тысяч долларов будут, как и прежде, получать бойцы, находящиеся на долгосрочном контракте, за досрочное окончание боя техническим действием", - сказал Хасиев.

Ранее в ACA выплачивались бонусы за бой вечера, нокаут и "сабмишен" (болевой или удушающий прием) вечера. Изменения, по мнению организации, мотивируют бойцов на более яркие выступления.

Теги
ММА
Лига чемпионов
Владелец "Манчестер Сити" оплатит болельщикам поездку на финал Лиги чемпионов
Решающий матч состоится в Порту 29 мая
Читать полностью