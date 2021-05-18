Бабаев: ЦСКА договаривался с Оличем о невозможности совмещения постов в клубе и сборной

ТАСС, 18 мая. ЦСКА предупреждал главного тренера команды Ивицу Олича о запрете на совмещение постов в клубе и сборной Хорватии по футболу. Об этом сообщил генеральный директор армейцев Роман Бабаев, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

Олич был помощником главного тренера сборной Хорватии с 2017 года. Он входил в тренерский штаб команды на чемпионате мира 2018 года, где хорваты стали серебряными призерами турнира.

"Никакое совмещение невозможно, мы договаривались, что Олич может работать только у нас, - подчеркнул Бабаев. - На берегу была договоренность. Возможно, что Ивица в отпуске заедет в расположение сборной, это его право. Тем более в команде сейчас [Никола] Влашич (полузащитник ЦСКА - прим. ТАСС)".

"Это в наших интересах, чтобы он оценил его состояние. Это нельзя рассматривать как совмещение. Если он в отпуске захочет заехать пообщаться с коллегами, мы не будем препятствовать этому. 16 июня у нас начинаются сборы, Ивица будет в Москве", - добавил генеральный директор ЦСКА.

Олич возглавляет ЦСКА с марта 2021 года. По итогам завершившегося сезона армейцы заняли шестое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) и впервые за 20 лет не сыграют в еврокубках.

Чемпионат Европы по футболу пройдет в 11 европейских городах с 11 июня по 11 июля. В Санкт-Петербурге пройдут шесть игр группового этапа и четвертьфинал. Сборная Хорватии на групповом этапе сыграет с командами Англии (13 июня, Лондон), Чехии (18 июня, Глазго) и Шотландии (22 июня, Глазго).