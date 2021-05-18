Мазепин считает, что мнение о нем изменится с появлением результатов в "Формуле-1"

ТАСС, 18 мая. Российский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Хаас" Никита Мазепин заявил, что общественное мнение о нем изменится с появлением результатов на следующих Гран-при. Комментарий россиянина приводит портал Motorsport.

Россиянин на своем дебютном Гран-при сошел с трассы на первом круге. В следующих трех гонках он стал последним из финишировавших, заняв 17-е и дважды 19-е места.

"Каждый пилот пережил хорошие и плохие моменты в своей карьере. Даже тех, кого сейчас любят, в какой-то момент ненавидели, - сказал Мазепин. - Я уверен, что общественное мнение изменится с появлением результатов. Я полностью сосредоточен и уверен в себе".

Следующий этап чемпионата пройдет 20-23 мая в Монако.

В прошлом сезоне Мазепин выступал в чемпионате "Формулы-2" за Hitech GP, по итогам чемпионата он занял пятое место. В декабре 2020 года он подписал многолетний контракт с "Хаасом".