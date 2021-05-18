Международная федерация каноэ обяжет хозяев соревнований предоставлять гребцам лодки

БАРНАУЛ, 18 мая. /ТАСС/. Международная федерация каноэ (ICF) изменит систему, при которой на соревнования спортсмены должны привозить собственные лодки. При организации второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле впервые в истории была применена новая система, при которой лодки спортсменам предоставили организаторы, об этом сообщил на пресс-конференции во вторник вице-президент федерации Томас Конецко.

"Все спортсмены на этих соревнованиях используют новые лодки, которые предоставляет оргкомитет. Это первые соревнования в мире, которые проводятся по новой системе. У ICF есть планы изменить систему, при которой все спортсмены привозят свои лодки, и сделать так, чтобы во всем мире проводили соревнования при условии предоставления лодок организаторами, как это реализовано здесь", - сказал Конецко.

Он отметил, что новая система необходима для популяризации вида спорта и появления новых площадок для проведения соревнований. В настоящее время доставка лодок до места проведения соревнований занимает срок до недели. Кроме того, это достаточно дорогостоящий процесс.

"Есть несколько хороших гребных каналов в Европе, которые постоянно проводят международные соревнования. Но сейчас мы хотим привлечь больше зрителей и интереса к нашему виду спорта и отдавать право на проведение международных соревнований в другие страны и континенты, тем самым привлекая новых зрителей и развивая его популярность", - подчеркнул вице-президент.

В марте 2019 года ICF доверила Алтайскому краю право провести этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Решение было принято после положительного опыта проведения турнира "Кубок чемпионов" осенью 2018 года. В городе для подготовки к этапу Кубка мира специально построили обводной канал глубиной 14 метров. Для проведения соревнований были закуплено 300 лодок на общую сумму 150 млн рублей. Лодки останутся в регионе после проведения соревнований и будут использоваться местными спортсменами для дальнейшей подготовки. Всего в организацию соревнований в Барнауле, а также в подготовку инфраструктуры для них вложено более 600 млн рублей. Соревнования стартуют 20 мая, в них примут участие более 400 спортсменов из 57 стран.