В федерации гребли заявили, что в Барнауле необходимо развивать параспорт и сапсерфинг

БАРНАУЛ, 18 мая. /ТАСС/. Территорию гребного канала в Барнауле, в которую к проведению второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ было вложено более 600 млн рублей, необходимо использовать для развития сапсерфинга и паралимпийского спорта. Об этом заявил на пресс-конференции во вторник заместитель генерального секретаря Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Николай Мордвин.

"Есть такие дисциплины, как гребля на лодках класса "Дракон". Территорию гребного канала после соревнований Кубка мира можно использовать для соревнований на таких лодках, для соревнований корпоративного характера, чтобы привлекать дополнительные средства в регион на содержание объекта в нынешнем состоянии. Пользуется популярностью в мире, особенно в России сейчас, так называемая гребля стоя, на сапах (лодки для сапсерфинга - прим. ТАСС). Ее также можно развивать здесь. Это замечательная площадка для населения региона - можно прийти, взять лодки в аренду, а они уже есть на канале даже сейчас - и сапы, и "драконы". Также можно развивать парагреблю", - сказал Мордвин.

Он отметил, что гребля является паралимпийским видом спорта и его возможно развивать в Алтайском крае после проведения этапа Кубка мира.

"Можно пригласить людей с ограниченными возможностями для занятий этим спортом в Барнауле. Сейчас здесь уже реализовано все, что во многих регионах даже не получается начать", - подчеркнул Мордвин.

В свою очередь министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев подтвердил планы региона на дальнейшее развитие территории гребного канала.

"Нам нужно сделать так, чтобы это была не разовая история, а постоянная. Успешное проведение соревнований для нас будет возможностью сделать следующий шаг и заявляться на следующие мероприятия", - отметил Перфильев.

О втором этапе Кубка мира

В марте 2019 года ICF доверила Алтайскому краю право провести этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Решение было принято после положительного опыта проведения турнира "Кубок чемпионов" осенью 2018 года. В Барнауле для подготовки к этапу Кубка мира специально построили обводной канал глубиной 14 метров. Всего в организацию соревнований в Барнауле, а также в подготовку инфраструктуры для них вложено более 600 млн рублей. Соревнования, на которых будут разыграны шесть олимпийских лицензий, стартуют 20 мая. На них продано уже более 13 тыс. билетов. Власти Алтайского края прогнозируют, что очно соревнования увидят не менее 20 тыс. человек за четыре дня, а трансляцию посмотрят более 50 тыс. человек.