Россияне потерпели третье поражение на чемпионате мира по керлингу среди смешанных пар

ТАСС, 18 мая.. Российские керлингисты Анастасия Москалева и Александр Еремин проиграли команде Германии со счетом 1:7 в матче третьего тура чемпионата мира среди смешанных пар. Соревнования проходят в шотландском Абердине.

Россияне с поражения стартовали на чемпионате мира по керлингу среди смешанных пар

Российская команда потерпела третье поражение подряд на старте турнира. в следующем матче Москалева и Еремин сыграют с шотландцами.

Сборная России выступает в группе А вместе со сборными Чехии, Австралии, Венгрии, Германии, Испании, Италии, Канады, Южной Кореи и Шотландии. Лучшая команда по итогам кругового турнира выйдет в полуфинал соревнований. Сборные, занявшие второе и третье места, проведут квалификационные матчи за выход в 1/2 финала с командами, которые в группе В станут третьей и второй.

Семь лучших команд по итогам турнира квалифицируются на Олимпиаду 2022 года в Пекине. Если в семерку сильнейших попадет сборная Китая, то путевка на Игры достанется сборной, которая займет восьмое место. Чемпионат мира завершится 23 мая.