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Евро-2020

Организаторы матча Польша - Россия не будут требовать у зрителей ПЦР-тесты

Матч 1 июня смогут посетить до 10 тысяч человек

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Организаторы товарищеского матча между сборными Польши и России по футболу не будут требовать у зрителей ПЦР-тесты на коронавирус. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Польского футбольного союза.

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Встреча пройдет 1 июня в польском Вроцлаве в рамках подготовки к чемпионату Европы 2021 года.

"Матч смогут посетить около 10 тысяч человек. Никаких ПЦР-тестов не требуется. Билеты поступят в продажу 20 мая", - говорится в сообщении.

Чемпионат Европы по футболу должен пройти в 11 европейских городах с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).

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