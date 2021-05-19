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Мировой футбол

СМИ: "Ривер Плейт" проведет матч Кубка Либертадорес с полевым игроком в воротах

Во вторник пресс-служба команды сообщила, что 25 футболистов, включая четырех голкиперов, заразились коронавирусом
Игроки футбольного клуба "Ривер Плейт" AP Photo/Daniel Jayo
Описание
Игроки футбольного клуба "Ривер Плейт"
© AP Photo/Daniel Jayo

ТАСС, 19 мая. Аргентинский футбольный клуб "Ривер Плейт" будет вынужден провести ближайший матч группового этапа Кубка Либертадорес с полевым игроком в качестве вратаря. Об этом сообщает британская газета Guardian.

Ранее во вторник пресс-служба клуба сообщила, что 25 игроков команды, включая всех четырех вратарей, заразились коронавирусом. "Ривер Плейт" обратился в Южноамериканскую конфедерацию футбола (КОНМЕБОЛ) с просьбой о дозаявке двух голкиперов из молодежной команды. По информации Guardian, КОНМЕБОЛ отклонила заявление, так как у клуба перед началом турнира была возможность заявить 50 игроков, однако он зарегистрировал 32 футболистов. Как сообщает портал ESPN, в воротах аргентинской команды в ближайшем матче группового этапа Кубка Либертадорес против колумбийского "Санта-Фе", который пройдет в ночь на 20 мая, сыграет полузащитник Энцо Перес, который восстанавливается после травмы.

"Ривер Плейт" после четырех матчей занимает второе место в группе D Кубка Либертадорес, набрав шесть очков. "Санта Фе" идет четвертым с двумя очками. "Ривер Плейт" является 35-кратным чемпионом Аргентины, также на счету клуба четыре победы в Кубке Либертадорес.

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