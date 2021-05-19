{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

"Питтсбург" победил "Айлендерс" и сравнял счет в серии первого раунда плей-офф НХЛ

"Питтсбург" выиграл со счетом 2:1, голкипер "Айлендрес" Семен Варламов отразил 43 броска
Нападающий "Питтсбурга" Зак Астон-Риз и вратарь "Нью-Йорк Айлендерс" Семен Варламов AP Photo/Gene J. Puskar
Описание
Нападающий "Питтсбурга" Зак Астон-Риз и вратарь "Нью-Йорк Айлендерс" Семен Варламов
© AP Photo/Gene J. Puskar

ТАСС, 19 мая. "Питтсбург" дома со счетом 2:1 обыграл "Нью-Йорк Айлендерс" во втором матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брайан Раст (4-я минута) и Джефф Картер (14), у проигравших отличился Джош Бэйли (35).

Из-за повреждения встречу пропустил российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин. Голкипер "Айлендерс" Семен Варламов, не игравший в первом матче, занял место в воротах команды и отразил 43 броска.

Счет в серии до четырех побед стал 1-1, первый матч завершился победой "Айлендерс" в овертайме (4:3). Третья встреча состоится 21 мая (начало - 02:00 мск) в Нью-Йорке. По итогам регулярного чемпионата "Питтсбург" занял первое место в турнирной таблице Восточного дивизиона, "Айлендерс" стали четвертыми. В текущем сезоне из-за пандемии плей-офф проходит внутри четырех дивизионов до финалов конференций.

Теги
НХЛ
В Конгрессе США призвали к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Китае
С призывами бойкотировать зимние Игры ранее выступали политики из Канады и Норвегии
В Конгрессе США призвали к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Китае
Читать полностью