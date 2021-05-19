Передача Кучерова помогла "Тампе" обыграть "Флориду" в матче первого раунда плей-офф НХЛ

В составе "Тампы" шайбы забросили Стивен Стэмкос (5-я минута), Ондржей Палат (15) и Янни Гурд (59, в пустые ворота). У "Флориды" отличился Мэйсон Маршмент (35).

ТАСС, 19 мая. "Тампа" на выезде со счетом 3:1 победила "Флориду" во втором матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров отметился голевой передачей. Форвард провел второй матч после перенесенной в декабре операции на бедре, он полностью пропустил регулярный чемпионат. В первой встрече серии, которая завершилась победой "Тампы" со счетом 5:4, Кучеров оформил дубль.

Российский вратарь "Тампы" Андрей Василевский отразил 32 броска, его одноклубник Михаил Сергачев не сумел отличиться.

"Тампа" ведет в серии до четырех побед со счетом 2-0, третья встреча пройдет 21 мая (начало - 01:30 мск) в Тампе. В текущем сезоне из-за пандемии плей-офф проходит внутри четырех дивизионов до финалов конференций. "Тампа" по итогам регулярного чемпионата заняла третье место в таблице Центрального дивизиона, "Флорида" стала второй.