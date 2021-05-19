Хоккеист "Миннесоты" Фолиньо рассказал о забавном случае с участием Капризова

ТАСС, 19 мая. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесота" Маркус Фолиньо рассказал в подкасте "Spittin Chiclets" о смешном эпизоде, который произошел с российским форвардом Кириллом Капризовым в общекомандном чате.

Россиянин перешел в "Миннесоту" в июне 2020 года.

"Каждый вечер в общий чат нам скидывали состав групп, в которых мы будем тренироваться на следующий день, всего около трех-четырех групп. Однажды в чате появляется сообщение от Капризова, а он никогда никому не писал, так как плохо говорил по-английски, - сказал Фолиньо. - В сообщении, которое предназначалось пресс-атташе команды, он выразил свое недовольство, так как хочет тренироваться в группе с лучшими игроками, и случайно отправил это сообщение в общекомандный чат".

"Это было очень смешно. Отреагировали даже те ребята, которые подписали контракт с "Миннесотой", но еще не успели приехать в расположение команды. На следующей тренировке Капризов старался ни с кем не разговаривать, а мы постоянно подкалывали его через пресс-атташе. Никто не держит на него обиду, все понимают, что он просто хочет быть в группе лучших", - добавил Фолиньо.

Капризов был выбран "Миннесотой" на драфте НХЛ 2015 года в пятом раунде под общим 135-м номером. Ранее он выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за московский ЦСКА, дважды став лучшим снайпером КХЛ. Вместе с командой Капризов в сезоне-2018/19 выиграл Кубка Гагарина. Также нападающий является победителем Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане и бронзовым призером чемпионата мира 2019 года. В нынешнем сезоне россиянин принял участие в 57 матчах регулярного чемпионата и плей-офф, в которых набрал 51 (27 голов + 24 голевые передачи) очко.