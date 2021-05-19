Представлен мяч чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года в России

ТАСС, 19 мая. Международная федерация футбола (ФИФА) представила официальный мяч чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года, который пройдет в России. Об этом сообщает пресс-служба организации.

"Мы уверены, что чемпионат мира по пляжному футболу в России будет грандиозным событием, - сказал директор по маркетингу ФИФА Жан-Франсуа Пати. - Мяч - один из элементов, которые сделают предстоящий турнир лучшим в истории".

Мяч будет окрашен в оранжевый цвет, чтобы быть более заметным не только для болельщиков на трибунах, но и для телезрителей.

Турнир проводится каждые два года. Чемпионом мира в 2019 году стала сборная Португалии, россияне заняли третье место. Российские футболисты являются двукратными чемпионами мира (2011, 2013).