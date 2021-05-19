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Футбол в Англии

Бывший футболист "Челси" Лэмпард введен в Зал славы Английской премьер-лиги

Полузащитник провел 609 матчей в АПЛ, забил 177 голов и отдал 102 голевые передачи
Фрэнк Лэмпард EPA-EFE/Richard Heathcote
Описание
Фрэнк Лэмпард
© EPA-EFE/Richard Heathcote

ТАСС, 19 мая. Бывший полузащитник английских клубов "Челси", "Вест Хэм" и "Манчестер Сити" Фрэнк Лэмпард введен в Зал славы Английской премьер-лиги. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

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Ранее в Зал славы премьер-лиги были введены англичанин Алан Ширер, французы Тьерри Анри и Эрик Кантона, а также ирландец Рой Кин.

Лэмпард провел 609 матчей в Английской премьер-лиге, забил 177 голов и отдал 102 голевые передачи. В составе "Челси" Лэмпард выступал с 2001 по 2014 год, трижды выигрывал чемпионат Англии, четыре раза становился обладателем Кубка Англии и дважды Кубка английской лиги. Также полузащитник выигрывал Лигу чемпионов в сезоне-2011/12 и Лигу Европы-2012/13.

Лэмпард является лучшим бомбардиром в истории "Челси" (211 голов) и лучшим бомбардиром Английской премьер-лиги среди полузащитников. В 2010 году Лэмпард был назван игроком десятилетия по версии Английской премьер-лиги.

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