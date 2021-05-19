Отец Кварацхелии заявил, что футболист покинет "Рубин" летом

ТАСС, 19 мая. Отец футболиста казанского "Рубина" Хвичи Кварацхелии Бадри Кварацхелия заявил, что полузащитник покинет российский чемпионат в летнее трансферное окно. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Sportall.

Ранее портал Tuttomercatoweb сообщал, что интерес к футболисту проявляют итальянские "Милан" и "Ювентус".

"Уверяю вас на 100%, что Хвича обязательно уйдет из "Рубина" летом. Пока не буду говорить, в какую команду он перейдет. Он собирается пообщаться со многими клубами, - сказал отец футболиста. - Он отдохнет и спокойно сам решит, где ему играть. Я хочу заверить, что мой сын не останется в России".

Кварацхелии 20 лет, он выступает за "Рубин" с июля 2019 года, подписав пятилетний контракт. В минувшем сезоне на его счету 24 матча и четыре гола в составе команды. Также он играл за грузинский "Рустави" и на правах аренды представлял российский "Локомотив". За сборную Грузии он провел восемь матчей и отметился тремя голами.