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Футбол в России

Отец Кварацхелии заявил, что футболист покинет "Рубин" летом

По словам Бадри Кварацхелии, его сын будет выступать за пределами России

ТАСС, 19 мая. Отец футболиста казанского "Рубина" Хвичи Кварацхелии Бадри Кварацхелия заявил, что полузащитник покинет российский чемпионат в летнее трансферное окно. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Sportall.

Ранее портал Tuttomercatoweb сообщал, что интерес к футболисту проявляют итальянские "Милан" и "Ювентус".

"Уверяю вас на 100%, что Хвича обязательно уйдет из "Рубина" летом. Пока не буду говорить, в какую команду он перейдет. Он собирается пообщаться со многими клубами, - сказал отец футболиста. - Он отдохнет и спокойно сам решит, где ему играть. Я хочу заверить, что мой сын не останется в России".

Кварацхелии 20 лет, он выступает за "Рубин" с июля 2019 года, подписав пятилетний контракт. В минувшем сезоне на его счету 24 матча и четыре гола в составе команды. Также он играл за грузинский "Рустави" и на правах аренды представлял российский "Локомотив". За сборную Грузии он провел восемь матчей и отметился тремя голами.

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