Стал известен состав сборной Германии на чемпионат Европы по футболу

ТАСС, 19 мая. Тренерский штаб сборной Германии во главе с Йоахимом Лёвом назвал окончательный состав для участия в чемпионате Европы по футболу. Об этом сообщает пресс-служба сборной.

В заявку на турнир вошли 26 футболистов:

вратари - Бернд Лено ("Арсенал", Англия), Мануэль Нойер ("Бавария"), Кевин Трапп ("Айнтрахт", Франкфурт-на-Майне);

защитники - Маттиас Гинтер ("Боруссия", Мёнхенгладбах), Робин Госенс ("Аталанта", Италия), Кристиан Гюнтер ("Фрайбург"), Марсель Хальсенберг, Лукас Клостерманн (оба - "Лейпциг"), Матс Хуммельс ("Боруссия", Дортмунд), Робин Кох ("Лидс", Англия), Антонио Рюдигер ("Челси", Англия), Николас Зюле ("Бавария");

полузащитники - Эмре Джан ("Боруссия", Дортмунд), Леон Горецка, Джошуа Киммих, Джамал Мусиала (все - "Бавария"), Илкай Гюндоган ("Манчестер Сити", Англия), Кай Хавертц ("Челси"), Тони Кроос ("Реал", Испания), Флориан Нойхаус, Йонас Хофманн (оба - "Боруссия", Мёнхенгладбах);

нападающие - Тимо Вернер ("Челси"), Серж Гнабри, Томас Мюллер, Лерой Сане (все - "Бавария"), Кевин Фолланд ("Монако").

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Рим, Мюнхен и Севилья. В Санкт-Петербурге состоятся шесть матчей группового этапа турнира и один четвертьфинал. Сборная Германии на групповом этапе сыграет с командами Франции (15 июня), Португалии (19 июня) и Венгрии (23 июня).